Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 412,63 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında F.D, H.D. ve T.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yanında 412,63 gram sentetik uyuşturucu, 180,3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan 276 gram aseton ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ve T.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel