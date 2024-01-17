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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

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Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalarda Ö.K. ve R.A. yakalandı. Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalarda Ö.K. ve R.A. yakalandı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Giresun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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