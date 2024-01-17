Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalarda Ö.K. ve R.A. yakalandı. Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik sürdürülen çalışmalarda Ö.K. ve R.A. yakalandı.
Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.