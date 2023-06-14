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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Giresun'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Giresun'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda, S.C'nin aracında yaptıkları aramada, 22,4 gram eroin, 147,7 gram sentetik uyuşturucu ve 46 gram reçine esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler

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