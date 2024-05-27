Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Giresun'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 6 bin 670 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve Piraziz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şüpheli E.E'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 6 bin 670 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.