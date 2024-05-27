Üye Girişi
Haberler

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 6 bin 670 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve Piraziz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli E.E'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 6 bin 670 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Giresun Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

 Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title