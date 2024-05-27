Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve Piraziz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli E.E'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 6 bin 670 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.