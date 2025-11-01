Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.