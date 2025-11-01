Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Giresun'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, mahkemece tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel