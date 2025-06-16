Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda L.D. isimli kişiyi yakaladı.

Zanlı ile birlikte 282 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.