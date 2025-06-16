Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Giresun'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda L.D. isimli kişi yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 282 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ve nakit para ele geçirildi.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda L.D. isimli kişiyi yakaladı.

Zanlı ile birlikte 282 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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