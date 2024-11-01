Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Giresun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 173 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli M.K. tutuklandı ve ceza infaz kurumuna gönderildi.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.K'nın evinde yaptıkları aramada 1 kilo 173 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.