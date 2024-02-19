Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu sattığı belirlenen Z.Y. gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1016 uyuşturucu hap ile 12 bin 400 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.