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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Görele ilçesinde M.B'nin evinde yapılan aramalarda 232 gram kubar esrar ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Tirebolu ilçesinde ise M.K. ve O.B. isimli şahısların üzerinde 1,32 gram esrar bulundu.

Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görele ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda 232 gram kubar esrar ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tirebolu ilçesinde de jandarma görevlileri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. ve O.B'yi yakaladı.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 1,32 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tirebolu Kenevir Giresun Görele Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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