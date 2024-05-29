Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görele ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda 232 gram kubar esrar ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tirebolu ilçesinde de jandarma görevlileri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. ve O.B'yi yakaladı.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 1,32 gram esrar ele geçirildi.