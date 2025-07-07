Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan üst aramada 141,86 gram uyuşturucu ve 5,5 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Zanlılar adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda D.G. ve M.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında 141,86 gram uyuşturucu ile 5,5 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel