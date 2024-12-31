Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Bulancak Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli T.K. ve K.K'nin evlerinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.