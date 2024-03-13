Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Giresun'un Piraziz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, araçta sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Giresun'un Piraziz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Karadeniz Sahil Yolu ilçe girişinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu, 7,65 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Araçta bulunan M.Ü. ve C.K. gözaltına alındı.