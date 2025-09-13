Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Giresun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İ.T. isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda 6 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli İ.T'nin evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İ.T, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
