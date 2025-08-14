Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Espiye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. 6 kök kenevir ve 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, K.K'nin ilçedeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada 6 kök kenevir ile 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı hakkında, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel