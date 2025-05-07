Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Giresun'un Espiye ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, kenevir yetiştirdiği belirlenen bir zanlı gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 18 kök kenevir ele geçirildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin kırsal kesiminde kenevir yetiştirdiği tespit edilen İ.G'nin evine operasyon gerçekleştirildi.
Evde yapılan aramalarda, 18 kök kenevir ele geçirildi.
Zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel