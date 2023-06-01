Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Giresun'da, mayıs ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1-31 Mayıs arasında 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise emniyet ve savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.