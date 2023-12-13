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Giresun'da Üniversite Öğrencisi Evde Baygın Bulundu, Hayatını Kaybetti

13 Aralık 2023 17:36 Güncelleme: 17:38 Abone Ol

Giresun Üniversitesi öğrencisi Cemalettin C, evinde baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.