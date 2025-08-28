Giresun'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 61 yaşındaki Cemile E. hayatını kaybederken, sürücü ve bir yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

A.G. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şenlik köyünde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Cemile E. (61) yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki A.Y. (71), Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
