Giresun'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Giresun'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Giresun'da uçuruma devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da uçuruma devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'nde, Halil K'nin kullandığı 28 ABY 607 plakalı kamyonet, yolun alt kesimindeki fındık bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Küçükköy, Kamyonet, Giresun, Fındık, Güncel, Haberler

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