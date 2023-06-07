Giresun'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz ve sahil temizliği yapıldı

Güre mevkisindeki plajlar bölgesinden sahile inen katılımcılar, kumsaldan sigara izmariti, pet şişe, yanmış odun parçaları gibi atıkları topladı. Giresun Belediyesi Su Altı Dalgıç ekibi de deniz dibinden topladıkları atıkları karaya çıkardı. Giresun AKUT ekibi ise etkinlikler kapsamında denizde Türk bayrağı açtı. Valilik koordinesindeki etkinliğe Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, AFAD gönüllüleri, jandarma personeli, öğrenciler ve izciler katıldı.