Giresun'da Tüketilmeyen Yemekler Hayvanlara Mama Oluyor

Giresun'da lokanta ve hastanelerde tüketilmeyen yemekler hayvan barınağında mamaya dönüştürülüyor.

Giresun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hayvan barınağında 9 ay önce günlük 50 kilogram kapasiteli mama üretim merkezi kuruldu. Başkan Fuat Köse'nin talimatı üzerine merkezin kapasitesi 250 kilograma çıkarıldı.

Lokanta ve hastanelerden toplanan tüketilmeyen yemekler hayvan barınağındaki merkezde mamaya çevrilerek beslenmeleri için kedi ve köpeklere veriliyor.

Açıklamada, Başkan Köse'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Karadeniz'de bu sisteme geçen ilk belediyeyiz. Projemiz komşu illerde örnek teşkil etti ve onlar da bu sisteme geçtiler. Bu durum bizim şevkimizi daha da artırdı. Ayrıca personellerimizin özverili çalışmalarıyla da mamalar elimizde kalmıyor ve can dostlarımız tarafından tüketiliyor."