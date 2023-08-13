Üye Girişi
Haberler

Giresun'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce köyünde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce köyünde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce köyünün mezarlık ardı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre arazilerindeki samanı toplayan Şerif Cırık, traktörün hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek traktörden aşağı düştü. Römork tekerleğinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Şerif Cırık, yakınları tarafından Alucra Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan ilk müdahaleninim ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen Cırık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title