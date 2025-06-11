Giresun'da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Giresun'un Gedikkaya Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bahçeye devrildi. Sürücü E.G. ile birlikte 2 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında bahçeye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Gedikkaya Mahallesinde seyir halindeyken bahçeye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan Ü.G. ve Ü.E. yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel