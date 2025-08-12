Giresun'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil devrildi ve sürücü yaşamını yitirdi.

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Adabük Mahallesi mevkisinde Ahmet G. yönetimindeki 28 ACF 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Ahmet G'nin cesedi, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
