Giresun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine ait kamera görüntüsünde, bir kamyonetin park halindeki otomobile çarpması görülüyor. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.
Bölgedeki bir iş yerine ait kamera görüntüsünde, İsmail B. yönetimindeki 28 TF 401 plakalı kamyonetin, Karadeniz Sahil Yolu'nun Adabük Mahallesi mevkisinde park halindeki 28 NE 528 plakalı otomobile çarpması yer aldı.
Dün meydana gelen kazada yaralanan Ayşe M. ile Ayşe Ö'nün tedavisi, Espiye Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.