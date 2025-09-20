Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Giresun'un Keşap ilçesinde bir otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin, tırın dorsesine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Yolağzı köyü Geçilmez Tüneli girişinde, Kazım Sağlık idaresindeki 28 EG 648 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Gürcistan uyruklu S.Z. idaresindeki TG088IO plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Sağlık, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan N.A, G.Ö. ve M.C.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel