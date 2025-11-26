Haberler

Giresun'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere Çifte Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Emniyet Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri kapsamında tehlikeli sürüş yapan iki sürücüye toplamda 97 bin 166 lira ceza uyguladı. Motosikletle akrobatik hareket yapan sürücüye 13 bin 420 lira, drift yapan diğer sürücüye ise 83 bin 746 lira ceza kesildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğünce, sanal devriye faaliyetleri kapsamında, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 2 sürücüye, toplam 97 bin 166 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sanal devriye faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, Karadeniz Sahil Yolu Güre Mahallesi'nde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler sergilediği tespit edilen Y.D'ye "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 13 bin 420 lira ceza kesildi.

Ayrıca, 24 Kasım'da sosyal medyada yayımlanan Karadeniz Sahil Yolu Tirebolu ilçesi sahil yolunda bir aracın drift yaptığı görüntüler üzerine tespit edilen sürücü O.Ş'nin yakalandığı belirtildi.

Sürücü hakkında 83 bin 746 lira idari ceza uygulandığı, ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıcı, müzik listelerinde zirveye oturdu

Gerçek değil ama zirvede: Yapay zekâ şarkıcı sektörü karıştırdı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.