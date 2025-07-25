Giresun'da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yapıldı

Giresun'da Toplu Taşıma Araçlarında Klima Denetimi Yapıldı
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Giresun'da zabıta ekipleri, yaz sıcaklarında vatandaşların konforlu seyahat etmesi için toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen araçların şoförlerine uyarılar yapıldı.

Giresun'da toplu taşıma araçlarında klima kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Giresun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bunaltıcı sıcakların toplu taşıma araçlarında klima kullanımını kaçınılmaz hale getirdiği belirtildi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi için şehir içindeki toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, denetimlerde araçların bir bölümünde klimaların aktif olarak çalıştığının görüldüğü, eksiklik tespit edilen araçlar şoförlerine ise gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğine işaret edildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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