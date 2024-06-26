Giresun'da Tırın Otobüse Çarpması Sonucu 5 Kişi Yaralandı
Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen kazada tırın otobüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Yeni Mahalle kavşağında Gürcistan uyruklu R.C. yönetimindeki PP 196-B plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 38 YY 931 plakalı otobüse arkadan çarptı.
Kazada tır sürücüsü ile otobüsteki 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar, Giresun ve Bulancak ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.