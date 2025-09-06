Haberler

Giresun'da 'Telefonsuz İnternetsiz 1 Saat' Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, 'Dijital Dünyanı Yönet, Hayatı Kaçırma' temasıyla kitap okudu. Ayrıca, internet ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Giresun'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında "telefonsuz-internetsiz 1 saat" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle "Dijital Dünyanı Yönet, Hayatı Kaçırma" teması doğrultusunda Giresun Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu.

Atatürk Meydanı'nda açılan stantta ise internet ile teknolojinin aşırı kullanımının zararları, oyun bağımlılığı, etkin ve güvenli internet kullanımına yönelik danışmanlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü

Vatandaşlar tedirgin! Görüntü İstanbul'un göbeğinde çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.