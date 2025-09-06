Giresun'da 'Telefonsuz İnternetsiz 1 Saat' Etkinliği Düzenlendi

Giresun'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında "telefonsuz-internetsiz 1 saat" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle "Dijital Dünyanı Yönet, Hayatı Kaçırma" teması doğrultusunda Giresun Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu.

Atatürk Meydanı'nda açılan stantta ise internet ile teknolojinin aşırı kullanımının zararları, oyun bağımlılığı, etkin ve güvenli internet kullanımına yönelik danışmanlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.