Giresun'da Tarihi Okul Restore Edildi
Giresun'da 1932'de inşa edilen ve göz dolma tekniğiyle yapılmış okul binası, devlet millet iş birliğiyle restore edildi. Tarihi yapının eski ihtişamına kavuşturulması için yürütülen çalışmalarda, gelecek nesillere tarihi miras bırakmanın önemi vurgulandı.
Giresun'da 1932'de devlet millet iş birliğiyle okul olarak inşa edilen bina restore edildi.
Merkeze bağlı Akçalı köyünde yöresel mimari geleneği olan "göz dolma" tekniğinde inşa edilen bina, yine devlet millet iş birliğiyle ayağa kaldırıldı.
Tarihi bina mimari yapısıyla bölgedeki okulların son temsilcisi durumunda.
Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarda binanın eski ihtişamına kavuştuğu belirtildi.
Eski okulun, Valilik koordinesinde Akçalı Köyü Muhtarlığı iş birliğinde restore edildiği aktarılan açıklamada, "Tarihi yapılarımızı korumak ve geleceğe taşımak en önemli misyonlarımızdan. Tarihe saygı, geleceğe yatırımdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yöre halkına desteklerinden dolayı teşekkür edildi.