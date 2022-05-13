Giresun'da tadilat yapılan otelde asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü - Haberler

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Giresun'da tadilat yapılan otelde asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da tadilat yapılan otelde asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü

Giresun'da tadilat yapılan bir otelde asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine, asansörün düşmesi sonucu bir işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da tadilat yapılan bir otelde asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine, asansörün düşmesi sonucu bir işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

Giresun Limanı yanında tadilat halindeki bir oteldeki 3 işçi asansör boşluğunda çalışma yaptıkları sırada üzerlerine asansör düştü.

Olay yerine sevk edilen polis, 112 Acil Servis, AFAD ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçilerden Metin Demir ile Sinan Arslan yaralı olarak, Ahmet Dağdeviren ölü olarak binadan çıkarıldı.

Yaralanan Demir ve Arslan, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, Dağdeviren ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Giresun Limanı, Giresun, işçi, Güncel, Haberler

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