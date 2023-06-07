Giresun'da suç örgütüne operasyon: 16 kişi yakalandı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'rüşvet' suçlarını işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 4 adreste yapılan aramada, 7 cep telefonu, 2 USB bellek, 3 not defteri ile 17 muhtelif evrak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, sevk edildikleri savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6'sının ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.