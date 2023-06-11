Üye Girişi
Haberi Paylaş
Giresun'da suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

Giresun'da suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

Güncel Haberler

Giresun'un Bulancak ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 16 kişiden 4'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'rüşvet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 7 Haziran'da gözaltına alınan 16 kişiden 10'u savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'rüşvet' suçlarından tutuklandı. İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 16 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 7 Haziran'da gözaltına alınan 16 kişiden 10'u savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı.

İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bulancak Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title