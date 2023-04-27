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Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçenin Sanayi Mahallesi'nde, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ile H.Z. ve V.Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.Z. ve V.Ü. tabancayla vurularak yaralandı.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Bulancak Giresun Güncel Haberler

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