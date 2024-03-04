Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen A.G'nin adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bir kalaşnikof marka tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 2 kalaşnikof tüfek şarjörü ve 283 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.