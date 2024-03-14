Giresun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Gözaltı
Giresun'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 895 fişek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Giresun'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İ.B, R.K, N.A, A.Ç, M.T, İ.A, A.A. ve M.P'nin gözaltına alındığı operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 895 fişek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.