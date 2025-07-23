Giresun'da Sigara ve Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Gözaltı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 17 bin 128 adet içi doldurulmuş makaron, 25 kilo 720 gram kıyılmış tütün ve 109 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, ilçe merkezindeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramalarda 17 bin 128 adet içi doldurulmuş makaron, 194 adet boş makaron, 25 kilo 720 gram kıyılmış tütün ile 109 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Operasyonda M.P, F.T, H.A, H.Z, E.T. ve A.B. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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