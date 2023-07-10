Giresun'da Şiddetli Yağış Sonucu Dere Taşkını ve Su Baskınları

Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına neden oldu. Piraziz ilçesindeki Abdal Deresi'nin taşması sonucu Eren Mahallesi'nde su baskını oluştu. Yağlıdere ilçesinde ise Sağsıağzı Deresi'nin taşkın koruma duvarını aşması sonucunda ilçe merkezindeki caddeler ile bazı iş yerleri su altında kaldı. Mahalle sakinleri tahliye edilirken, AFAD, AKUT, DSİ ve Piraziz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına neden oldu.

Piraziz ilçesindeki Abdal Deresi'nin şiddetli yağışın ardından taşması sonucu Eren Mahallesi'nde su baskını oluştu.

Yağlıdere ilçesinde ise Sağsıağzı Deresi'nin bazı bölümlerinde, taşkın koruma duvarını suların aşması sonucunda ilçe merkezindeki caddeler ile bazı iş yerleri su altında kaldı.

Mahalle sakinleri, ev ve iş yerlerini boşaltmaya başladı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı mahallede Afad, AKUT, DSİ ve Piraziz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Afad ve AKUT ekipleri, evlerinden çıkmak isteyen vatandaşları botlarla tahliye etti, bodrum katında mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

İlçede dükkanlarını su basan esnaf ise suların çekilmesiyle çamurları temizlemeye başladı.

Öte yandan Eren Mahallesi'ni ziyaret eden AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, sabah saatlerinden beri yağmurun etkili olduğunu, devletin kısa sürede yaraları sarmak için çalıştığını söyledi.

Piraziz'de özellikle derenin taşmasıyla esnafın zarar gördüğünü, alt kat konutları su bastığını belirten Elmas, "Devletimiz iş makinesi, itfaiye ve her türlü makine ekipman desteğini vererek bu bölgedeki yaraları çok kısa sürede sarmanın gayreti içerisinde. Şu anda temizlik çalışmaları yapılıyor." dedi.

Derenin yeniden yükselmesi durumunda tedbirlerin alındığını dile getiren Elmas, "Tabii bir yağmur afeti, bir sel afeti. Bu tür durumlarda bazı tedbirlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi zor oluyor. Mevcut şartlarda bir can kaybının olmaması, mal hasarının olması gibi durum söz konusu. Bu da cana bir şey olmamasının bize verdiği bir tesellidir. Çamur ve dükkanlardaki sular boşaltılıyor. Bazı binaların alt katları tahliye ediliyor. İnşallah bölgemizde son afet olur. Bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu da can kaybı olmadığını fakat ilçenin alt yapısının büyük hasar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Can kaybımız yok. Mahsur kalan vatandaşımız vardı evlerde. Onları makine yardımıyla aldık. Hazır vaziyette bekliyorduk. Birkaç gündür AFAD'ın uyarıları vardı. Beklediğimiz bir şeydi ama imkanların yetmez olduğu anlar oldu. Beklesek de gerekli dere kenarlarına menfez ağızlarına makinaları konuşlandırmıştık. 65 yaşımdayım, bu zamana kadar böyle bir afet görmedik. Taşkın koruma duvarlarını dahi aşan sele dönüştü. Hasarımız büyük iş yerlerimizde. Özellikle Eren Mahallesi ve Yeni Mahalle, Sahil Mahallesi'nde büyük hasarlar var. Bizim tamamen kanalizasyon ve içme suyu şebekelerimiz çöktü. Heyelanlar çok var. Yüksek mahallelerde yol çökmesi çok fazla. Daha hasar tespiti yapmadık. Hasar tespiti yapıp onarım çalışmalarımıza devam edeceğiz."