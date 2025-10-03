Haberler

Giresun'da Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 14 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da düzenlenen siber suçlar operasyonunda 14 kişi tutuklandı. Operasyon, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirildi.

Giresun'da siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, savcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" kapsamında şüpheli F.D.E'nin kurucusu olduğu ve belirli zamanlarda örgütsel faaliyetler gösteren gruba yönelik çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 35 adreste arama ve yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, suç olarak değerlendirilen delillerin ve dijital materyallerin ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 14'ünün hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Barcelona'da "Arda" krizi! Ortalık fena karıştı
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.