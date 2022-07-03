Giresun'da serinlemek için denize giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi Giresun'un Görele ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Giresun'un Görele ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Karaburun köyü sahilinden serinlemek için denize giren M.K, dalgalara kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Görele Belediyesi Arama Kurtarma ve Tirebolu İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu M.K, sudan çıkarılarak kıyıya getirildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırılan M.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Görele Belediyesi Tirebolu Giresun Güncel Haberler

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