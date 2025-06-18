Giresun'da Şarampole Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolü kaybedilen otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki kişi yaralandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü, 1 kişi de yaralandı.

İlçenin Akköy köyünde M.Ç. (72) yönetimindeki 34 FNT 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki B.Ç. yaralandı.

Yaralanan B.Ç., Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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