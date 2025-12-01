Haberler

Giresun'da Şap Aşılama Kampanyası: 118 Binden Fazla Hayvan Aşılandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da, 19 Haziran-30 Kasım tarihleri arasında yürütülen şap aşılama kampanyasında 118 bin 508 büyükbaş hayvanın aşılandığı açıklandı. Hayvan hastalıkları ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilen kampanya, şap hastalığının yayılımını kontrol altına almayı hedefliyor.

Giresun'da sonbahar dönemine yönelik başlatılan şap aşılama kampanyasında 118 bin 508 büyükbaş hayvanın aşılandığı belirtildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kampanyanın 19 Haziran-30 Kasım tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik yürütüldüğü ifade edildi.

Şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda yaygın görüldüğüne işaret edilerek, "Ağız, tırnak ve memelerde yaralar oluşturan bu

hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde ise 15-35 oranında kayıplara yol açmaktadır. İlimizde görülen şap hastalığı vakaları kontrol altında tutulmakta olup bu lokasyonlarda karantina ve kordon tedbirleri uygulanmaktadır." denildi.

Açıklamada, koruma ve gözetim bölgelerine giren hayvancılık işletmelerinde şap aşılama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında, 2025 yılı başından bu yana 228 bin 473 büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılandı. 66 bin 731 büyükbaş hayvan sığır brusellozu hastalığına, 50 bin 422 küçükbaş hayvan koyun keçi vebası hastalığına, 90 bin 95 küçükbaş hayvan koyun keçi çiçeği hastalığına, 20 bin 827 küçükbaş hayvan koyun keçi brusellozu hastalığına ve 2 bin 857 kedi ve köpek kuduz hastalığına karşı aşılanmıştır. Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmenin en etkin yöntemidir."

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Hırsız görünümlü cansız mankeni gören ya polisi arıyor ya da taş atıyor

Onu gören ya taş atıyor ya da telefona sarılıp polisi arıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.