Üye Girişi
Haberler

Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda bir kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama ve trafik kontrollerinde, Gürcistan'dan alınan sahte sürücü belgesiyle trafiğe çıkan bir çok kişi tespit edildi.

Genişletilen araştırmada, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan ya da sağlık durumları, eğitim yeterlilikleri, haklarındaki adli ve idari işlemler nedeniyle sürücü belgeleri ellerinden alınan bazı kişilerin Gürcistan ve KKTC'den alınan sahte sürücü belgelerini noter onaylı olarak tercüme ettirip Türkiye'de kullanımını yasallaştırmaya çalıştıkları belirlendi.

Bu şekilde haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Giresun Güncel Haberler

Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title