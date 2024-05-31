Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda bir kişi tutuklandı

Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama ve trafik kontrollerinde, Gürcistan'dan alınan sahte sürücü belgesiyle trafiğe çıkan bir çok kişi tespit edildi.

Genişletilen araştırmada, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan ya da sağlık durumları, eğitim yeterlilikleri, haklarındaki adli ve idari işlemler nedeniyle sürücü belgeleri ellerinden alınan bazı kişilerin Gürcistan ve KKTC'den alınan sahte sürücü belgelerini noter onaylı olarak tercüme ettirip Türkiye'de kullanımını yasallaştırmaya çalıştıkları belirlendi.

Bu şekilde haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.