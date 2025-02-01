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Giresun'da Sahte İçki Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Giresun'da Sahte İçki Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Giresun'un Dereli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir kişinin evinde ve aracında sahte içki, etil alkol ve silah malzemeleri ele geçirildi. Adli işlem başlatıldı.

Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Giresun ve Dereli Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda M.G'ye ait araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, çeşitli miktar ve türlerde sahte içki, etil alkol, terazi, içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kurusıkı tabanca, 60 kurusıkı tabanca fişeği ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Malzemelere el konulan operasyonda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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