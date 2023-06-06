Giresun'da Sağanak Heyelanlara Neden Oldu

Giresun'un yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu. İl genelinde yüksek rakımlı bölgelerde dün etkili olan sağanak sonucu heyelanlar yaşandı. Bazı köy yollarında hasara neden olan heyelanların ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.