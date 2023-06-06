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Giresun'da Sağanak Heyelanlara Neden Oldu

Giresun'da Sağanak Heyelanlara Neden Oldu

Güncel Haberler

Giresun'un yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu. İl genelinde yüksek rakımlı bölgelerde dün etkili olan sağanak sonucu heyelanlar yaşandı. Bazı köy yollarında hasara neden olan heyelanların ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Giresun'un yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu.

İl genelinde yüksek rakımlı bölgelerde dün etkili olan sağanak sonucu heyelanlar yaşandı.

Bazı köy yollarında hasara neden olan heyelanların ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, bölgede dün sağanak yağışın etkili olduğunu söyledi.

Yağışla birlikte belediye ekiplerinin çalışmalara başladığını ifade eden Önal, hasarlı yollarda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Giresun Güncel Haberler

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