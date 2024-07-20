Giresun'da sağanağın yol açtığı hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar il merkezi ile Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde sel ve heyelanlara neden oldu.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, dün saat 23.00'ten itibaren Tirebolu'daki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Yağışlara ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine 130, AFAD'a 53 ihbar ulaştı. Tirebolu Aslancık köyünde 1 ev çöktü, evde kimsenin olmadığı belirlendi. Tirebolu-Doğankent kara yolunun Altı Şehitler Köprüsü civarında heyelan nedeniyle kapanan yol ise kontrollü açıldı.

Çok sayıda mahsur kalma, su baskını ve heyelan ihbarlarına jandarma, emniyet, İl Özel İdare, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri müdahale etti. Kentte arama ve kurtarma çalışmaları ise tamamlandı.

Merkez Aksu Mahallesi'nde su baskınından etkilenen 5 kişilik aile tahliye edildi, Tirebolu Köseler köyünde mahsur kalan biri engelli, 2'si yaşlı olmak üzere 3 kişi kurtarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise merkez ve Dereli ilçesinde birer, Espiye ve Tirebolu ilçelerinde 5'er olmak üzere kapalı 12 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması yürütüyor.

"Dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak duralım"

Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı yağışlardan dolayı mahsur kalan vatandaşları, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde sağ salim kurtardıklarını belirterek, "Tüm ekiplerimiz meteorolojik uyarılar kapsamında teyakkuz halinde olmaya devam edecek. Lütfen dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak duralım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Yeniyazlık köyünde heyelan nedeniyle bir ev ve dairede hasar oluştu.

Ev sahibi Habil Kır, gazetecilere, heyelan anında evde dört kişi olduklarını anlatarak, "Gürültüyle kendimizi dışarı zor attık. Evin arkasından gelen heyelanın camı kırması sonucu balçıklar evin içine doldu. Eşyalarımız kullanılmaz hale geldi. Evin arka tarafı ise toprak yığınları ile doldu. Çok şükür bizlerde bir sıkıntı olmadı." dedi.