Giresun'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Giresun'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Sinan Yıldız - Güncel
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Giresun'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

BULANCAK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden Miraç Harman'ın (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Harman, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Sinan Yıldız - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu, Bulancak, Giresun, Güncel, Haberler

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