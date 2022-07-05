Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Recep Gündüz (54) idaresindeki 28 AAR 721 plakalı otomobil, Tirebolu- Doğankent kara yolu Aslancık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile Fatma Gündüz (57) Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fatma Gündüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Doğankent Tirebolu Giresun Güncel Haberler

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