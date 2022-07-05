Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recep Gündüz (54) idaresindeki 28 AAR 721 plakalı otomobil, Tirebolu- Doğankent kara yolu Aslancık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Fatma Gündüz (57) Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Fatma Gündüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel