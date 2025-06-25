Giresun'da Otomobilin Çarptığı Kadının Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

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Giresun'un Güce ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı D.K., hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giresun'da, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güce ilçesinde Fevzi Çakmak Paşa Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye çarptı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.K'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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